ريهام أيمن تشعل إنستجرام بفوتوسيشن لها .. والجمهور: برنسيسة ياناس

نشرت الفنانة ريهام أيمن عدة صورمن احدث جلسة تصور لها عبر حسابها الرسمي بموقع الاجتماعى "إنستجرام". وعلقت ريهام ايمن على الصور قائلة " الأرض تضحك بالزهور ". وحازت ااصور على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : - جميله ياريهام والله وعسل - برنسيسه ياناس Advertisements - وردة بين الورود ربنا يحفظك اقر ايضا : كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي. وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.

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