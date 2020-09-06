صناع يابلدنا ياحلوة يسخرون من متحدث الجيش الإسرائيلي

أثار متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الجدل بعد إبداء إعجابه بأغنية الهضبة عمرو دياب "يا بلدنا يا حلوة" عبر حسابه على "تويتر"

وكتب أفيخاي أدرعي قائلا: "ما أجمل أن يتغنى المرء بجمال وطنه!، أغنية استوقفتني لعمرو دياب، يا بلدنا يا حلوة اسمع فيها وصفًا لوطني الغالي إسرائيل، وتستوقفني عبرها ذكريات من زيارتي لدولة مصر التي سُحرت بجمالها وأناسها الطيبين".

وعلق شاعر الأغنية تامر حسين على ما قاله "أدرعي"، عبر حسابه بـ"تويتر"، حيث سخر من كلامه قائلا: "الحقيقة مش عارف ايه علاقة شبرا ومصر القديمة ومحافظاتنا أساسًا بيكم.. اكيد جوجل ماب مهيس".

كما كتب ملحن الأغنية عزيز الشافعي عن هذا الأمر، حيث أعاد ما نشره "أدرعي" عبر حسابه بـ"تويتر"، وتسائل ساخرًا: "إسرائيل مين يعم الحساس؟"

يا بلدنا يا حلوة".. من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، وإخراج طارق العريان، وحققت نجاحا كبيرا منذ طرحها حتى الآن حيث حققت 36 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".