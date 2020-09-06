بمشاركة 12 فرقة غنائية.. انطلاق مهرجان تون الموسيقي في شارع المعز

يشهد مركز الربع الثقافي بشارع المعز انطلاق فعاليات مهرجان تون الموسيقي، وذلك مساء الأربعاء المقبل.

يحتضن المهرجان الأول لموسيقى "الأندرجراوند" في منطقة المعز 12 حفلة موسيقية على مدار 9 أيام، تضم توليفة من أبرز التجارب الغنائية والموسيقية في مجال "الموسيقى البديلة"، بمشاركة "كوكب" و"كاريزما باند" وفرقة "كوحيتي" وفرقة "تركيبة"، بجانب مشروع روح وفرقة درجي ومشروع صبري مكين وفرقة "جاز تون" وفرقة "راي نا" وفرقة "اوسكاريزما".

كما يشهد المهرجان ليلة صوفية خاصة لفرقة الحضرة للإنشاد الديني في ثاني أيامه، بينما تفتتح فعاليات المهرجان بحفل موسيقي كلاسيكي على طريقة فرقة the Sinatras، في حين يسدل الستار على المهرجان يوم 19 سبتمبر بحفل طربي للفنان علي الألفي.

ويعد مهرجان Tune Festival أول تجربة كرنفالية من نوعها يشهدها شارع المعز في الحسين بتسليطه الضوء على الفرق الموسيقية الصاعدة في مجال الأندرجراوند في مصر وإعطائها متنفس جماهيري لاستعراض مواهبها الفنية بعد فترة توقف طويلة عن النشاط الفني على خلفية أزمة كورونا التي أدت لإلغاء كافة الفعاليات الموسيقية لمدة عدة أشهر حتى عادت الحياة تدريجيًا مؤخرًا لمجال الحفلات الموسيقية، ويشهد مركز الربع الثقافي انطلاق النسخة الأولى للمهرجان من تنظيم Pro Major، ومن المقرر تقديم نسخ سنوية للمهرجان كل عام في منطقة ومكان مختلف.