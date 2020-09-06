وأضاف: كما سألت عنى وفاء عامر، نشوى مصطفى، حنان سليمان، المخرج تامر حمزة، وغيرهم كثير. وتابع جمال يوسف: لا أخشى الموت، ولكنى أخشى لقاء ربي، وأتمنى أن يرضى عني ويراضيني، وشكرا جزيلا لكل الدعوات الصادقة التي تصلني منذ الإعلان عن حالتى. كشف الفنان جمال يوسف عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بسرطان البلعوم، ومثوله للعلاج الفترة الماضية، موجها الشكر لـ" دوت الخليج" على الاهتمام والسؤال.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تسجيل صوتي.. جمال يوسف يكشف تطورات حالته الصحية بعد معاناته من السرطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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