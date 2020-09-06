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ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلادها ببعض الصور

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلادها ببعض الصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت ابنة الفنانة رجاء الجداوي، ذكرى ميلاد والدتها من خلال مشاركتها بعض الصور لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ابنة رجاء الجداوي تعليقا على الصور قائله: "صور ٦٩٢٠١٩ الله يرحمك يا مامي من اخر عيد ميلاد".

يذكر أن اليوم 6 سبتمبر هو ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي والتي توفت عن عالمنا منذ فترة عقب إصابتها بفيروس المستجد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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