نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلادها ببعض الصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت ابنة الفنانة رجاء الجداوي، ذكرى ميلاد والدتها من خلال مشاركتها بعض الصور لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت ابنة رجاء الجداوي تعليقا على الصور قائله: "صور ٦٩٢٠١٩ الله يرحمك يا مامي من اخر عيد ميلاد". يذكر أن اليوم 6 سبتمبر هو ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي والتي توفت عن عالمنا منذ فترة عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلادها ببعض الصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.