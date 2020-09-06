نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يروج لأغنيته الجديدة "نمبر 2" في المقال التالي
وقام "الفيشاوي" بنشر فيديو لكواليس تسجيل الأغنية عبر "انستجرام"، وعلق عليه قائلاَ:" نمبر 2، قريبا".
في سياق متصل، شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه وجمهوره، أول أمس عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام أيضًا، بصورة من داخل أحد الاستوديوهات التي يقوم بتسجيل فيها أغنيته الجديدة "نمبر 2" المقرر طرحها الفترة القادمة، حيث ظهر جانب من الاستوديو وكتب: "شغالين على أغنية جديدة، انتظروا نمبر 2".
يذكر أن أخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "الحارث" الذي تم عرضه من1 فترة على منصة "شاهد" وشاركه في بطولته ياسمين رئيس، باسم سمره، على الطيب.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد الفيشاوي يروج لأغنيته الجديدة "نمبر 2" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.