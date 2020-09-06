نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكيم يروج لأغنيته الجديدة "صحاب أونطة" في المقال التالي
وعلق حكيم قائلاً :"سمعوا دلوقتي أغنيتي الجديدة "صحاب اونطة" علي أنغامي ".
وأغنية "صحاب أونطة" من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسيني.
تقول كلمات الأغنية: "انا قلبي شال من اقرب ناس كنت بقول انها مني.. ف الاساس على ضحكتي حاسدني.. لو هتسأل عنهم هقول.. مكنوش صحابي.. صحابي دول صحاب اونطة".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حكيم يروج لأغنيته الجديدة "صحاب أونطة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.