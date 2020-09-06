تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير الملقب بـ"الاستاذ" فؤاد المهندس، وهو رائد من رواد الفن المصري.
وتواصل "دوت الخليج الفني" مع محمد فؤاد المهندس، ابن عملاق الكوميديا للحديث عنه في ذكرى ميلاده التي تمر اليوم لمعرفته عن قرب
وقال محمد فؤاد المهندس لـ"دوت الخليج الفني": "كل سنة وانت طيب يا أستاذ، وحشتني".
وتابع: "لا تتصور المكالمات الكثيرة بخلال الجرائد، والمواقع والصحافة جميعها لإهتمامهم بذكرى ميلادك، وهذا شىء يشرفني، وأبنائي، وشقيقي".
ومن الجدير بالذكر أن "سبتمبر" شهد ولادة فؤاد المهندس، في اليوم السادس، كما أنه الشهر الذي شهد رحيله في اليوم السادس عشر، وبعد احتفاله بعيد ميلاده الـ81 بعشرة أيام فقط.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خاص.. نجل فؤاد المهندس: اهتمام الجميع بذكرى ميلاد والدي شيء يشرفني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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