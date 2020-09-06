بالأحضان.. شريف رمزي وزوجته يشعلان إنستجرام

يحرص الفنان شريف رمزي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر شريف رمزي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، مع زوجته الفنانة ريهام أيمن، من إمام البحر، وكان يحضنها وتبدو عليهم علامات الحب والرومانسية، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.
يذكر أن شريف رمزي تزوج من ريهام أيمن عام 2015، وكانت آخر أعماله مسلسل "واكلينها والعة"، والذي شارك في بطولته مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش.
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