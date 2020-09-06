إنتي متجوزتيش ليه .. منة شلبي تثير الجدل على يوتيوب.. فيديو

احتل الفيديو المركز الرابع في قائمة تريند يوتيوب الـ 50، بنسب مشاهدة تعدت الـ150 ألف مشاهدة في أقل من يوم واحد من نشر الفيديو.
وردت منة شلبي في الفيديو على سؤال "انتي ماتجوزتيش ليه" ضمن إحدى حلقات برنامج #SNL4_بالعربي
وأعجب العديد من المشاهدين بهذا الرد واصفين إياه بالرد المثالي.
يذكر أن منة شلبي تشارك في بطولة فيلم "النمس والإنس" أمام محمد هنيدي، وبيومي فؤاد، وصابرين.
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