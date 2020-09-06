رحلات كروز.. ماجد المهندس يغنى بالسعودية في 17 سبتمبر

ومن المنتظر أن يقدم المهندس عددا كبيرا من أغنياته الخليجية خلال الحفل.

أعلن المطرب ماجد المهندس عن إقامة حفلا غنائيا ضمن رحلات كروز السياحية الفاخرة في البحر الأحمر بالسعودية، يوم الخميس الموافق 17من شهر ستبمبر الحالى.

ويأتي الحفل ضمن برنامج سياحي خاص بالرحلات المحلية للسفن السياحية، يحمل عنوان «أبحر في الصيف».

وطرح ماجد مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "من رياض لـ أبو ناصر" على يوتيوب، والتى أهداها لملك السعودية.

وحققت أغنية «مو ضروري» لـ الفنان العراقي ماجد المهندس، 27 مليونًا و433 آلاف مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأغنية «مو ضروري» لـ ماجد المهندس، غناها بلهجته الأم العراقية، وهي من كلمات: رامي العبودي وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين.