ومن المنتظر أن يقدم المهندس عددا كبيرا من أغنياته الخليجية خلال الحفل.
ويأتي الحفل ضمن برنامج سياحي خاص بالرحلات المحلية للسفن السياحية، يحمل عنوان «أبحر في الصيف».
وطرح ماجد مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "من رياض لـ أبو ناصر" على يوتيوب، والتى أهداها لملك السعودية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رحلات كروز.. ماجد المهندس يغنى بالسعودية في 17 سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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