ونشر المطرب الشعبي عمر كمال مؤخرا صورة له برفقة حمو بيكا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام . وعلق عمر كمال قائلا: دلوقتى ممكن تسمعوا تراك ( فلوس ..فلوس ) ع اليوتيوب . اقرأ أيضا : وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية لغبطيتا بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حمو بيكا: مش هعزم حد في فرحي والنجوم عارفين المكان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.