إصابة ابن الفنان عمر الشناوي بـ كورونا

أعلن الفنان الشاب عمر الشناوي، إصابة ابنه بـ فيروس كورونا المستجد، منبهًا من تعامل معه على ضرورة أخذ احتياطاته. وكتب الفنان الشاب عمر الشناوي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، "ابني حسن طلع ايجابي فيروس الكورونا المستجد COVID-19 .. ارجو كل من تعامل معي في خلال ١٤ يوم يحلل ليطمئن.. ويا رب ادعوله بالشفاء ان شاء الله".

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