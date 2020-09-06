تجنني إيه الجمال ده... لاميتا فرنجية تتألق في أحدث ظهور .. شاهد

وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :
قمر - ايه الجمال ده - تجننى
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وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.
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