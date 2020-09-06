شهد الياسين تكشف عن جنس مولودها بطريقة مميزة ..بالفيديو

شهد الياسين تكشف عن جنس مولودها بطريقة مميزة. فالفنانة العراقية شهد الياسين إرتأت إقامة احتفال مبهج مع زوجها للإعلان من خلاله عن جنس طفلها وجاء ذلك تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها...فما هو جنس مولودها؟.

شهد الياسين تكشف عن جنس مولودها

شهد الياسين شاركت متابعيها بمقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" ظهرت فيه تشوّق الجمهور للحظات كشفها عن جنس جنينها من خلال إقامتها حفلاً طغى عليه زينة البالونات الزهرية والزرقاء، لتشق أحد البالونات الكبيرة، فيبرز منها بالونات زهرية صغيرة في دلالة على أن مولودها هو أنثى.

كما قامت بكسر مجسم بيضة ليظهر من خلالها ايضا كعكعة باللون الزهري أيضًا، فأعربت مع زوجها عن فرحتها بإنتظار مولودتها الأنثى، بينما قدم لها زوجها هدية في صندوق زينها بكلمة "كل عام وانت بخير" بمناسبة عيد ميلادها.

شهد الياسين تحتفل بحملها

شهد الياسين كانت قد أعلنت حملها بشهرها الخامس بعد اختفائها عن مواقع السوشيال ميديا بغية أخذ استراحة في فترة حملها، ونشرت مجموعة صور لها ظهرت فيها ببطن بارز.

وأعربت عن سعادتها بكونها ستصبح أما للمرة الأولى وتمنت السلامة لمولودها فقالت: "سعيدة جدآ لأنني سأصبح ام للمرة الاولى اللهم قر عيني برؤية جنيني سالما معافآ بين احضاني".

وتلقت شهد الياسين التهاني من زملائها النجوم بحملها وبينهم هيفاء حسين وزوجها حبيب غلوم، هبة الدري، شيلاء سبت وغيرهم.

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شهد الياسين تزوجت في العام 2019 في حفل زفاف ضخم حضره أبرز النجوم وكان حديث الساحة الفنية حينها.

شهد الياسين في مسلسل "بيت بيوت"

على صعيد فني، انتهت الفنانة شهد الياسين من تصوير مشاهدها في مسلسل "بيت بيوت" الذي بدأ تصويره منذ فترة ويشارك في العمل مجموعة من النجوم على رأسهم الفنان سليمان الياسين، عبدالمحسن النمر، إنتصار الشراح، هبة الدري، مرام البلوشي، نور الكويتية، والعمل من تأليف عبد المحسن الروضان، وإخراج سلطان خسروه.

وكشف أحمد ملا حسين منتج مسلسل "بيت بيوت" في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن مصير ما تبقى من المشاهد التي لم يتم تصويرها حتى الآن في العمل الجديد، بعدما تسببت أزمة كورونا في توقف تصوير المسلسل وعدم عرضه في رمضان الماضي ، فقال: "لا أفضل التأجيل لا سيما أن هناك خطة لتقديم عمل رمضاني مختلف في السنة القادمة بإذن الله، وقد انتهينا بالفعل من تصوير كافة مشاهد العمل فيما عدا بعض المشاهد للفنان عبدالمحسن النمر حيث أننا بانتظار السماح بالسفر بين السعودية والكويت لاستكمال هذه المشاهد وعرض العمل قريبا".