عبدالله طلال مداح عن أعمال والده:"انتهى وقت الحقوق المجانية ومن لم يحصل على تنازل ستتوقف قنواته"

عبدالله مداح نجل الفنان السعودي الراحل طلال مداح عاد من جديد ليحسم موقفه من استغلال تراث والده الفني عبر وسائل الإعلام المختلفة وتحديدا "يوتيوب" حيث أكد أن على القنوات العارضة لأغاني والده أن تحصل على إذن وتنازل مسبق منه.

عبدالله طلال مداح يطلب وقف قنوات الـ"يوتيوب" العارضة لتراث والده

عبدالله طلال مداح نشر عبر حسابه على "تويتر" تدوينة تحدث فيها عن الخطوات التي قام باتخاذها خلال الفترة الماضية من أجل الحفاظ على حقوق تراث والده طلال مداح حيث كشف نجل الفنان الراحل أنه تواصل مع "يوتيوب" من أجل وقف جميع القنوات التي تستغل عرض أغاني والده فكتب: "راسلت يوتيوب و طالبت بتوقيف جميع القنوات اليوتيوبية اللي غير قانونية".

عبدالله طلال مداح: "ستحذف كل قناة ليس لديها تنازل مني"

عبدالله مداح أكد كذلك أنه لا يوجد حلول أمام هذا القنوات من أجل إعادة عرضها لتراث والده أو منع حذفها بشكل نهائي من على الموقع الشهير إلا من خلال الحصول على تنازل منه، وأوضح أن حقه قد تنازل عنه لأكثر من 20 سنة مما تسبب في استغلاله بشكل واسع فقال: "ما عندك تنازل مني على كل عمل بتنحذف قناتك كلياً، لا تزعلون بس حقي اعطيتكم مجاناً عشرين سنة استهبلتم و كل من هب و دب غنى و كتب فلكلور. قناتنا توزع كل شي و تسحبون اعمالنا بقنواتكم".

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خطة عبد الله طلال مداح للحفاظ على تراث والده الراحل

عبدالله طلال مداح أوضح أن هناك خطة تم وضعها من أجل الحفاظ على تراث والده حيث سوف يتم توقيع عقد مع إحدى الشركات الأجنبية لتصبح مسئولة عن نشر وتوزيع أعمال والده، وكذلك إقامة متحف عالمي له فقال في تدوينته: "قريباً توقيع عقد مع شركة أجنبيه لنشر و توزيع فن الوالد الله يرحمه و متحف عالمي. ادعولي بعمر يكفي ويوصلني لهذه المرحلة و بعدها يكفيني من العمر ما مضى. قدمت لبعض الناس حبل و ميناء و طلبوا البحر كله، للأسف نهاية التعامل مع أي شركة سعودية أو خليجية، أجانب وعروضهم أفضل ألف مرة".

عبد الله طلال مداح أشار في تدوينة سابقة له عبر حسابه على "تويتر" أن الإجراءات التي بدأ في اتخاذها لا يرغب من خلالها في إثارة الجدل أو زيادة عدد المتابعين لديه، وأكد أنه أيضا غير مستفيد من هذه الإجراءات بل كل ما يرغب في تنفيذه هو الحفاظ على تراث والده الراحل.