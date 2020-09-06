ريهام سعيد بعد أكثر من عام على إيقافها:"هبطل أعمل مشاكل"

ريهام سعيد لا تزال تعاني من أثر قرار منع ظهورها الإعلامي وإيقافها عن العمل والذي صدر في عام 2019 وانتهى في شهر أغسطس الماضي، حيث أكدت الإعلامية المصرية أنها تعلمت من الأخطاء التي وقعت فيها وسوف تتوقف عن إثارة الأزمات مع بداية تجاربها الجديدة.

ريهام سعيد تقرر عدم تكرار أخطائها السابقة

ريهام سعيد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة تحدثت فيها عن الأزمات التي وقعت لها خلال السنوات الماضية وكان بعضها سببا في صدور قرار بمنع ظهورها في الإعلام لمدة سنة، ووعدت ريهام سعيد بأنها لن تعيد تكرار ما قامت به خلال الفترة القادمة، وأنها سوف تهتم أكثر بنفسها وحياتها الشخصية فقالت: "للتصحيح هابطل اعمل مشاكل بإني ادخل نفسي في حاجات و ادافع عن ناس و أنا مش طرف باعتقادي أني بقول الحق و في الآخر البس أنا كلمة الحق بتزعل، مش هاصلح الكون اكتشفت ان ده مش صح اهتم بنفسك و مالكش دعوه بمشاكل غيرك".

ريهام سعيد: "أنا أسفة على اللي عملته في نفسي"

ريهام سعيد أكدت أنها تعلمت دروسا مهمة خلال الفترة الماضية وأنها عانت من عدم مساندتها من قبل المقربين منها وأصدقائها مؤكدة أن الأخطاء التي وقعت بها كانت بسبب تربص البعض، كما تأسفت لنفسها عن هذه الأزمات فقالت: "لما بتقع مابتلاقيش جنبك غير ربنا محدش نفعني ولا افتكرني حتى، ضيع وقتك لخدمه الناس البسيطة و استمتع بفرحتهم، حب الحياة النعم أكثر بكتير من الهموم، أنا أسفة يا ريهام يا سعيد علي اللي انا عملته فيكي، وعلى فكرة مشاكل شغلي مش غلطات كلها كماين بس الحمد لله، والله أنا أسعد انسانه في الكون لأني اتعلمت الرضا ألف حمد وشكر".

A post shared by (@rehamsaidofficial) on Sep 6, 2020 at 5:02am PDT

أزمة منع ظهور ريهام سعيد لمدة عام

ريهام سعيد واجهت قرارا بمنع ظهورها على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام وكان القرار الصادر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر في شهر أغسطس 2019 قد جاء بسبب الإتهامات التي وجهت لها بإهانة مرضى السمنة في إحدى حلقات برنامجها "صبايا"، مما تسبب أيضا في رفع بعض الدعاوى القضائية ضدها بتهمة إهانة السيدات والمجتمع، لكن استطاعت الإعلامية المصرية الحصول على أحكام ببرائتها من التهم التي وجهت إليها.

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ريهام سعيد أكدت أنها سوف تعتزل العمل الإعلامي، وكشفت في رسالة نشرتها عبر حسابها على "انستجرام" عن استعدادها للعودة للتمثيل والمشاركة في أعمال فنية جديدة، بعد آخر ظهور لها في مسلسل "ستات قادرة" مع كل من الفنانة عبير صبري، ونجلاء بدر، والذي تم عرضه في عام 2016.