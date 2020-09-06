القاهرة والناس تتلقى طلبات المشاركة فى الموسم العاشرة من "عباقرة المدارس"

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أحمد جودة - القاهرة - تلقت قناة القاهرة والناس، طلبات المشاركة فى الموسم العاشرة من "عباقرة المدارس"، خلال الأيام الماضية، حيث تلقت القناة العديد من الطلبات للمشاركة فى أشهر برنامج مسابقات ترفيهى تعليمى بمصر والوطن، وذلك بعدما نجح البرنامج خلال السنوات الماضية، فى بناء قاعدة جماهيرية كبيرة، بـ 9 مواسم من العباقرة مدارس.

عباقرة المدارس كان نواة سلسلة برامج "العباقرة"، مثل العباقرة جامعات والعباقرة تمريض، والعائلات، ومؤخرا أصحاب.

يذكر أن فريق "البوساء"، توج بلقب الموسم الأول من برنامج "العباقرة أصحاب"، والذى يقدمه الإعلامى والروائى عصام يوسف، على شاشة القناة، وذلك بعد منافسة قوية مع فريق "الدلتا".