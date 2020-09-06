نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل ماجد المهندس بـ السعودية في المقال التالي
ومن المقرر أن يتبع في الحفل اجراءات الحماية من فيروس كورنا، ويقدم "المهندس" عددا كبيرا من أغنياته المتنوعة منها، "تحبك روحى"، "أوقعلك عقد"، "تناديك"، "الدنيا دوارة"، "صباح الخير"، "بين ايديا"، "كيف المسا".
يذكر أ، اخر أعمال ماجد المهندس أغنية "مو ضروري" التي طرحها عبر القناة الرسمية لشركة "روتانا" بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وحصدت على ما يقرب من 26 مليون مشاهدة، بعد طرحها في 2 يوليو الجاري، وهي من كلمات رامي العبودي، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين.
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