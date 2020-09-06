نوال الزغبي توجه نصيحة إلى محبيها وجمهورها ..فماذا قالت

ونشرت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على بلوزة سوداء وبنطلون أسود، وتسريحة شعر مفرودة ومكياج خفيف، وعلقت قائلة"أفضل طريقة لتكون سعيد أن تكون مشغول".
وشاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.
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