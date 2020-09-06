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رد غير متوقع من نجل فؤاد المهندس عن تقديم حياة والده في عمل فني

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تحل اليوم ذكرى ميلاد عملاق الكوميديا الفنان الكبير فؤاد المهندس، المُلقب بـ"الأستاذ" ورائد من رواد الفن المصري.

وكشف نجل فؤاد المهندس، لـ"دوت الخليج الفني" عن عدم رغبة الأسرة لتقديم عمل يروي سيرة الأستاذ، ورأيه في السير الذاتية للفنانين التي قُدمت.

وقال محمد فؤاد المهندس لـ"دوت الخليج الفني": لم ولن نفكر تقديم سيرة الأستاذ، ولم يكتب هو أو الفنانة شويكار قصة حياتهما، وكانا الإثنين الحياة الخاصة لديهم خط أحمر".

وتابع: "ويكفي حب الناس هو أجمل شىء في التاريخ، وشىء يشرفني، ويسعدني، ولم أقدم عمل عنه ونبحث عن مخرج، ومن الممكن أن يكون غير جيد العمل".

وعن رأيه في السير الذاتية للفنانين قال: " كانت السير الذاتية التي قدمت دون المستوى فيما عدا أم كلثوم، وأسمهان غير ذلك من الأعمال الأخرى لم تعالج معالجة جيدة، ولذلك لم نجاذف بقصة حياة الأستاذة، ويكفي حب الجمهور له، ومن لم يعرفني ويفاجأ بأني نجله ويقابلني بترحاب شديد فهذا ما يسعدني كثيرًا".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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