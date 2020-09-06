نجل فؤاد المهندس يكشف لـ"دوت الخليج الفني" ما قاله لهم قبل رحيله.. وما يسعده ويحزنه

في مثل هذا اليوم ولد عملاق الكوميديا الفنان الكبير فؤاد المهندس، الذي اشتهر بين زملائه وتلامذته من نجوم الفن والجمهور بلقب "الأستاذ"، حيث أنه علم واكتشف العديد من النجوم وساهم في شهرتهم ومنهم الزعيم عادل إمام.
وتواصل "دوت الخليج الفني" مع محمد فؤاد المهندس، نجل عملاق الكوميديا للحديث عن الأستاذ عن قرب.
وقال "محمد" لـ"دوت الخليج الفني": " لم تكن وصية غير انه سعيد لتربيته "3 عتاولة" يتحملوا المسئولية، ويخوضوا المشاكل لو لديهم".
وتابع: "وكان دائمًا يقول "أنا فرحان اني ربيت سُبعة" ولم يترك وصية غير أنه سعيد بتربيته".
وعن ما يسعده ويضايقه قال: "كان يحب الطعام الجيد، النظام، المواعيد المنضبطة، يحب الأخرين، ليس متعالي يجلس مع الجميع من البوابين وعاملين الجراج كان رجلًا عاديًا ولكنه فنان، يحب الضحك، والمزح حينما يكون ببال جيد".
وتابع: "كان يكره النكد، المواعيد غير المنضبطة، اي شخص يلمس أغراضه كان ذلك يضايقه".
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