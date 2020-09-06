خاص.. جمال يوسف يوجه الشكر لأشرف زكى

وقال جمال يوسف، في تصريح خاص لبوابة دوت الخليج الفني"بشكر كل الناس اللي بتدعلي ربنا يبارك فيهم يارب واتمنى الدعاء من الجميع.
وأضاف" بشكر الدكتور أشرف زكى، لأنه دائما يحرص على متابعة حالتي وأيضا النجم محمد صبحي، والفنانة وفاء عامر والصديقة نشوي مصطفي، وإيهاب فهمي، نهال عنبر، حنان سليمان، والمخرج تامر حمزة، الذي بجانبي دائما
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