فن ومشاهير

روچينا تبهر متابعيها بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

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شاركت الفنانة روچينا جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وخطفت الأنظار بأناقتها.

وظهرت بالصور بإطلاله كاچول مرتدية شميز باللون الأبيض وبنطلون چينز ، أبهرت بها المتابعين، اذ بدت أنيقة ومميزة، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.

وتفاعل الكثير من محبيها مع الصور وتعددت التعليقات منها تعليق رانيا منصور وكتبت "قمر".

وتواصل الفنانة روچينا حاليا بتصوير مشاهدها في مسلسل "أسود فاتح" من تأليف أمين جمال،إخراج كريم العدل، بطولة شريف سلامة، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي مشوق.

يذكر أن آخر أعمال روجينا، مسلسل "البرنس" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2020، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته الفنان محمد رمضان ومحمد علاء ونور اللبنانية، ومن إخراج محمد سامي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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