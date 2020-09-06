محمد رمضان يتحدى عمرو دياب.. حملة لأحدث كليباته فى تايمز سكوير بأمريكا

أعلن النجم محمد رمضان عن طرح أحدث كليباته عبر منصة Spotify، التى قررت أن تقيم حملة دعائية اليوم ومن المقرر أن تضع صورة محمد رمضان وجيمس في ميدان تايمز سكوير بنيويورك.

رمضان يتحدى عمرو دياب، حيث كان الأخير قد نظم حلمة كبيرة فى أشهر ميادين نيويورك مؤخرا.

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وعلّق وسام خضر، المدير الإقليمي لشؤون الفنانين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقوله: «Spotify هو المكان الأمثل لاكتشاف أحدث الأعمال الموسيقية، فنحن نُسهل على المستمعين اكتشاف الموسيقى والأغاني وعلى الفنانين التفاعل بشكلٍ أفضل مع معجبيهم».

وأضاف: «ينظر الفنانون إلى Spotify على أنه المنصة الأولى لبناء قاعدة جماهيرية لهم، ويمتلك Spotify القدرة على مساعدة الفنانين في بناء اسمهم الفني من خلال الحملات التسويقية التي هي من أول الأسباب التي تدفع الفنانين للعمل معه».

وحول التعاون بينه وبين جيمس، علّق رمضان: «بعد حصولي على جائزة المغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا من مهرجان Afrima Music awards 2019 بدأ اهتمامي بقارة أفريقيا، ولأن جيمس النجم الأفريقي الأهم في أفريقيا وأوروبا كان لابد من التعاون بيننا وجمعنا حفل في مراكش حضره 450 ألفًا من جمهوري وجمهوره، وأتمنى أن تنال أغنية يا حبيبي إعجاب الجميع (ثقة في الله نجاح)».