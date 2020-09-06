درة تدين حادث طعن رجل أمن فى تونس: الإرهاب لن يمر

في الساعات الأولى من صباح اليوم، تعرض رجلا أمن بولاية سوسة التونسية لحادث طعن على يد إرهابيين مجهولين؛ مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطيرة.
وفي أعقاب ذلك، أكد الحرس الوطني التونسي القضاء على 3 إرهابيين على خلفية عملية الطعن في سوسة؛ وفيما بعد أعلنت وسائل الإعلام التونسية القبض على مشتبه به رابع واقتياده إلى مسرح العملية.
وبدوره، أكد مدير إقليم الأمن الوطني بسوسة العميد حاتم الزرقوني أن سيارة على متنها ثلاثة أشخاص قامت بدهس شرطيين بالحرس الوطني كانا متواجدين على مستوى مفترق الطرق المؤدي إلى جهة القنطاوي، قبل أن يعمدوا إلى طعنهما وافتكاك أسلحتهما ويلوذا لاحقا بالفرار؛ بحسب إذاعة "موازييك" التونسية.
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