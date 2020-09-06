إصابة الفنان جمال يوسف بالسرطان

أعلن منظم الحفلات حسام عزت عن إصابة الفنان جمال يوسف بسرطان البلعوم وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث إن حسام تربطه علاقة صداقة بجمال يوسف منذ فترة طويلة.

وكتب حسام تدوينة قال فيها: نرجو الدعاء لصديقي المحترم المؤدب الفنان جمال يوسف الذي أصيب بسرطان البلعوم.. اللهم اشفه وعافه واعفُ عنه وعن كل مريض يا رب رجاء الدعاء لعل الله يستجيب من أحدنا.

يذكر أن جمال يوسف شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية الهامة مثل مسلسل حضرة المتهم أبي مع نور الشريف ومعالي زايد و الدالي و حق مشروع.

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وشارك مؤخراً في مسلسل ونسني و الضاهر وقانون عمر وغيرها من المسلسلات الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا.