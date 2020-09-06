نيللي كريم تعود لدراما النكد في السباق الرمضاني المقبل

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وشارك في بطولته آسر ياسين، وشريف دسوقي، وعلا رشدي، ومجموعة من النجوم الشباب، وكان من تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري، فيما يشاركها في بطولة العمل ظافر العابدين
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