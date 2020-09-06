في ذكرى وفاتها.. شاركت في دبلجة بعض الأعمال.. معلومات لا تعرفها عن فوزية عزت

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة فوزية عزت، شاركت في عدد من الأعمال في مصر أهمها مسلسل "ليالي الحلمية".

بدأت فوزية عزت مشوارها الفني في نهاية الستينات وقدمت الشخصية المصرية بعدد من الأعمال الكويتية.

شاركت في بطولة عدة مسلسلات منها "التوام" و"دار الزمن" و"ليلة عيد" و"ليالي الحلمية".

سافرت فوزية إلى الكويت عام 1970، وقد عملت في البداية في إدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية كموجه للمسرح المدرسي، حيث كانت تعمل تحت ادارة المعلق الرياضي خالد الحربان.

انتقلت بعدها للعمل في الاذاعة وعلى خشبة المسرح، وقد كونت الكثير من الصداقات هناك، حيث كانت تحتضن الجميع بتعاملها الجميل.

عملت مع كبار المخرجين في الاذاعة مثل المخرج الكبير الراحل علي المفيدي من خلال برنامجه الشهير "نجوم القمة"، وكذلك برنامج "نافذة على التاريخ".

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كانت تعد من الأصوات الإذاعية التي لا تتكرر في اذاعة الكويت، والأمر كذلك في التلفزيون.

عشقت فوزية الكويت وأهلها لأنهم احتضنوها بكل حب وود، وقد صمدت معهم أثناء الغزو العراقي، وولكن ضايقها جنود الاحتلال فغادرت بعد مرور 4 شهور على الغزو، وبعد التحرير عادت لأهلها في الكويت.

تميزت بمشاركتها في دبلجة عدد من الأعمال الفنية منها مغامرات رنا وفلونة.

كانت تحب ان يناديها من يعمل معها بـ"أم عبير"، حيث أنها كانت تعتز بابنتيها "عبير وسها" التي تعبت من اجلهما حتى كبرتا.

رحلت عن عالمنا الفنانة فوزية عزت، في يوم 6 سبتمبر 2017 بعد إصابتها بتسمم حاد في الدم في مستشفى مبارك في الكويت.