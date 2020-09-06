تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة فوزية عزت، شاركت في عدد من الأعمال في مصر أهمها مسلسل "ليالي الحلمية".
بدأت فوزية عزت مشوارها الفني في نهاية الستينات وقدمت الشخصية المصرية بعدد من الأعمال الكويتية.
شاركت في بطولة عدة مسلسلات منها "التوام" و"دار الزمن" و"ليلة عيد" و"ليالي الحلمية".
سافرت فوزية إلى الكويت عام 1970، وقد عملت في البداية في إدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية كموجه للمسرح المدرسي، حيث كانت تعمل تحت ادارة المعلق الرياضي خالد الحربان.
انتقلت بعدها للعمل في الاذاعة وعلى خشبة المسرح، وقد كونت الكثير من الصداقات هناك، حيث كانت تحتضن الجميع بتعاملها الجميل.
عملت مع كبار المخرجين في الاذاعة مثل المخرج الكبير الراحل علي المفيدي من خلال برنامجه الشهير "نجوم القمة"، وكذلك برنامج "نافذة على التاريخ".
كانت تعد من الأصوات الإذاعية التي لا تتكرر في اذاعة الكويت، والأمر كذلك في التلفزيون.
عشقت فوزية الكويت وأهلها لأنهم احتضنوها بكل حب وود، وقد صمدت معهم أثناء الغزو العراقي، وولكن ضايقها جنود الاحتلال فغادرت بعد مرور 4 شهور على الغزو، وبعد التحرير عادت لأهلها في الكويت.
تميزت بمشاركتها في دبلجة عدد من الأعمال الفنية منها مغامرات رنا وفلونة.
كانت تحب ان يناديها من يعمل معها بـ"أم عبير"، حيث أنها كانت تعتز بابنتيها "عبير وسها" التي تعبت من اجلهما حتى كبرتا.
رحلت عن عالمنا الفنانة فوزية عزت، في يوم 6 سبتمبر 2017 بعد إصابتها بتسمم حاد في الدم في مستشفى مبارك في الكويت.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر في ذكرى وفاتها.. شاركت في دبلجة بعض الأعمال.. معلومات لا تعرفها عن فوزية عزت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.