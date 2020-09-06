صيف حار جدا .. ليلى علوى تشعل إنستجرام فى 30 يوما

وعلقت ليلى علوي قائلة: والروح إيه يداويها غير شمس وبحر ونسمة هوا
كانت ليلى علوى قد ظهرت في أكثر من صورة مؤخرا أثناء قضاء أجازة الصيف من الساحل الشمالى، ولا سيما خلال الـ30 يوما الماضية.
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رامي وحيد لـ دوت الخليج: تعلمت من عبلة كامل التواضع وكانت تعاملني كابنهاكما ظهرت قبل أيام في حفل خطوبة ابنة الشاعر الكبير مدحت العدل، بصحبة عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
يذكر أن ليلى علوى تنتظر عرض فيلمها الجديد "التاريخ السرى لكوثر" والذى يشاركها البطولة فيه زينة وتأليف وإخراج محمد امين.
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