جمهور رضوى الشربينى يطالبها بارتداء الحجاب ... شاهد

نشرت الفنانة رضوى الشربينى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " وطلب عدد كبير من جمهورها بان ترتدى الحجاب . وعلقت رضوى الشربينى قائلة " من اجل حب الاحمر ". ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر فيسبوك وجاءت التعليقات كالاتى : - قمر ما شاء الله وهتبقي احلي بالطرحة . - أنا بحبك جدا بس نفسي تتحجبي بقاا ألا سلعة الله غاليه ي رضوي. - أنا بحبك جدا بس نفسي تتحجبي بقاا ألا سلعة الله غاليه ي رضوي. - أجمل وجه وملامح ماشاء الله سبحان الخالق. Advertisements - حبيبتي ربنا يسعدك ويفرح قلبك اقرا ايضا :

محاولة للتجديد .. رضوى الشربيني فى ستايل مختلف وجذاب.. شاهد يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎. وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.

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