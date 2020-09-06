نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

نشرت النجمة ليلى علوى عبر صفحتها بموقع انستجرام عدد من الصور أثناء قضاء أجازتها الصيفية، ونالت الصور العديد من التعليقات التى أشادت بجمالها وروحها. كشف الفنان جمال يوسف عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بسرطان البلعوم، ومثوله للعلاج الفترة الماضية، موجها الشكر لـ" دوت الخليج" على الاهتمام والسؤال. Advertisements نشرت الفنانة رضوى الشربينى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " وطلب عدد كبير من جمهورها بان ترتدى الحجاب . تصدر مقطع فيديو للفنانة منة شلبي قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على اليوتيوب. نشرت الفنانة رانيا يوسف عدة صورة من أحدث جلسة تصوير لها وذلك من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. رسالة مؤثرة من جمال يوسف بعد إصابته بالسرطان.. ليلى علوي تشعل الساحل الشمالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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