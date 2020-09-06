أحمد سعد يطرح برومو أحدث أغنياته بصرة.. فيديو

تألقت خطيبة أحمد سعد في الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون العامق و نسقت معه سترة قطنية ذات أكمام مكشوفة باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات.

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