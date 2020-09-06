سليمان عيد يظهر مع أحمد مكي وبيومي فؤاد.. شاهد

شارك الفنان سليمان عيد جمهورة ومتابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له.
وظهر الفنان سليمان عيد بصحبة النجم احمد مكى والفنان بيومي فؤاد
وكان آخر أعمال سليمان عيد الفنية، مشاركته في مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.
وشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.
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