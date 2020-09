شاهد تحصل على أكثر من 100 ساعة من المحتوى الترفيهي العالمي

أعلنت "مجموعة MBC" عن شراكتها الجديدة مع iwonder، منصّة الفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك SVOD، الأسرع نموًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والمتخصصة بالأفلام الوثائقية والواقعية وشؤون الساعة.

تضع هذه الشراكة الواعدة في متناول عملاء "شاهد VIP" المندرج تحت مظلة "مجموعة MBC"، مكتبةً ضخمة قوامها أكثر من 100 ساعة من أفضل الأفلام الوثائقية والبرامج التلفزيونية الواقعية الحاصلة على جوائز عالمية مختلفة، إضافةً إلى استحسان وتصنيف النقاد في المسابقات والمهرجانات العالمية.

تتيح هذه الشراكة لمشتركي "شاهد VIP" الوصول إلى خيارات نوعية جديدة من المحتوى الذي تتضمّنه مكتبة iwonder مع أكثر من 50 عنوانًا مميزًا من البرامج والأفلام الوثائقية والواقعية التي تقدم بمجملها مزيجًا من الترفيه والتثقيف والمعلومات الغنية، وذلك عبر محتواها الوثائقي المتنوع بمواضيعه الشاملة بدءًا من التغير المناخي، مرورًا بالجريمة وعوالمها الخفية، ووصولًا إلى التاريخ والشؤون العالمية، وغيرها من المواضيع والقضايا الغنية.

بموازاة ذلك، من شأن هذه الشراكة أن تفتح الباب أمام iwonder لدخول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى، موسّعةً بذلك قاعدة مشتركيها سريعة النمو، والتي تضم جمهورًا واسعًا في العديد من البلدان على غرار استراليا، وهونج كونج، والفيليبين وغيرها.

عن الشراكة

Advertisements

في هذا السياق، قال جيمس بريدجز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة iwonder: "تهدف شراكتنا مع "مجموعة MBC" والمتمثلة في التعاون بيننا وبين "شاهد VIP" إلى بدء مرحلة جديدة تندرج ضمن أهداف iwonder في إيصال أفضل الأفلام والبرامج الترفيهية الوثائقية العالمية إلى شريحة جديدة ودائمة النمو من الجمهور، وذلك عبر تقديم محتوى غني وشامل وحاصل على العديد من الجوائز العالمية واستحسان النقاد وتصنيفهم." وأضاف بريدجز: "يتنوّع هذا المحتوى ما بين التحقيقات في عالم الجريمة، مرورًا بالسياسات والشؤون العالمية، والتغيّر المناخي، والعلوم على اختلافها، وصولًا إلى عالم الموسيقى، وغيرها الكثير." وختم بريدجز: "يشّرفنا ويسعدنا أن نفتح الباب على عالمٍ جديد من الترفيه الواقعي، يحمل معه الإلهام لجمهور "شاهد" المتنوّر والباحث عن الحقائق."

جوائز عالمية في كبرى المهرجانات

يشتمل المحتوى الجديد على مجموعة واسعة من الأفلام الوثائقية الصادرة عن أفضل صنّاع هذا النمط من الأفلام في العالم، والحائزة على العديد من الجوائز العالمية، إلى جانب تقدير واستحسان النقاد وتصنيفهم في أشهر المهرجانات. تضم بعض تلك العناوين أفلامًا رائدة على غرار: " My Enemy, My Brother" الذي يقدم القصة الحقيقية للناجين من الحرب الإيرانية العراقية والتغيير الذي طرأ لاحقًا محوّلًا إيّاهم من أعداء إلى أصدقاء؛ و"Chasing the Jet Stream" عن القصة الواقعية لشخص يحمل طموحًا كبيرًا في أن يكون أول من يسبح في السماء وسط التيارات الهوائية المتفدقة عالية السرعة على ارتفاع أكثر من 8000 مترًا؛ و"Inside The Crypto Kingdom" الذي يقدم شروحات موضوعية عن عملات الكريبتو أو ما يعرف بالعملات المشفرة وبرامج حمايتها على غرار الـ Blockchain.

الجدير ذكره أنه وإلى جانب ما تقدمه مكتبة iwonder من وثائقيات عالمية، يضع "شاهد" كذلك بين أيدي جمهوره مروحة واسعة من البرامج والأفلام الوثائقية المحلية والإقليمية.