نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلفة "توأم روحي" لـ"الفجر الفني": التعاون مع نجوم الفيلم مثمر.. ورجاء الجداوي كانت أصعب شخصية"حوار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد به الجمهور والنقاد واستطاع أن يجذب الانتباه فور عرضه، ولقى صدى واسعا من قبل الناس، واعتبره البعض تجربة جديدة للسينما، حيث أن توليفة الفيلم مختلفة تماماً عن المتعارف عن الأفلام، فهو يجمع بين الرومانسية والكوميديا والتراجيدي.

لذلك كان ل"الفجر الفني" حوارا خاص مع مؤلفة "توأم روحى"، لتكشف لنا كواليس الفيلم وتجربتها فيه، وأصعب الشخصيات التي واجهتها أثناء الكتابة، وأمور كثيرة خاصة بالفيلم.

وإلى نص الحوار:

في البداية ..حدثينا عن تجربتك في فيلم "توأم روحي" ؟

تجربة "توأم روحى"، من التجارب الممتعة، وهو عبارة عن توليفة مختلفة غير موجودة في مصر، فالفيلم سايكو دراما، رومانسى، كوميدي، تراجيدي.

وكيف جاءت فكرته ؟



جاءت فكرته عندما قمت بدراسة مجال الصحة النفسية لتقبل الصدمات عام 2016.

هل عندما كنت تكتب كنت تضع أبطال العمل في ذهنك لكل شخصية ؟

لا لم أحدد أبطال عند الكتابة، فأنا كنت حريصة على كتابة الشخصيات بشكل جيد، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة اختيار أبطال العمل.

هل شاركت في اختيار الشخصيات مع المخرج؟



بالفعل شاركت في اختيار الشخصيات مع المخرج والمنتج، والحمد لله جميع أبطال العمل، هو الترشيح الأول.

ما أصعب الشخصيات التي واجهتك أثناء الكتابة ؟

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شخصية الفنانة الراحلة رجاء الجداوي لأنها شخصية محورية وكان لابد أن تكون موزونة لأنها مليئة بالمعلومات، لابد أن تقال ببساطة وطريقة سليمة.

هل كنت تتوقع هذه الردود الإيجابية بعد عرض الفيلم ؟



لم أتوقع نهائيا، فأنا كنت حريصة على خروج الفيلم بشكل يليق بالمشاهد، والحمد لله مبسوطة جدا بهذه الردود.

وما أبرز التعليقات التى لفتت انتباهك ؟

لفت انتباهي أن الجمهور تحدث عن فكرة الفيلم وأنها جديدة لم تناقش من قبل، وسعدت جداً بإشادة الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان كريم فهمي، محمد ثروت، وأيضاً سعدت جداً بآراء النقاد.

كيف كان التعاون مع أبطال العمل؟

تعاون مثمر بالنجاح فكل فنان قام بدوره بالشكل الصحيح وقدمه بكل حب، فأمينة خليل ممثلة محترفة، وحسن الرداد جدد نفسه في هذا العمل، وعائشة بن أحمد هى مفاجأة واكتشاف الفيلم.

.هل تجدي نفسك دايما في مساحة الأفلام الرومانسية؟

أنا دائماً أحاول أن أشق طريق مختلف عن غيرى وأنا أكون في منطقة بمفردى، أهم شيء لدى أن الناس تدخل الفيلم لما ترى اسمى عليه.

هل هناك جديد تستعد له خلال الفترة المقبلة؟

حالياً بحضر لأكثر من عمل ولكن لا استطيع الإفصاح عنه، حتى يكون على أرض الواقع.