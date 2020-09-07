عزت العلايلي ضيف بوسي شلبي في برنامجها "أحلى النجوم" الثلاثاء المقبل

يحل الفنان القدير عزت العلايلي، الثلاثاء القادم ضيف الإعلامية بوسي شلبي، في برنامجها الشهير "أحلي النجوم"، المذاع علي قناة "المحور". ونشرت بوسي شلبي، صورة تجمعها بالفنان عزت العلايلي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت علي الصورة قائلة: "انتظرونا الثلاثاء". الجدير ذكره أن أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" والذي شارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم بوسي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز، وريم البارودي، ومنة فضالي، وأميرة هاني، وعدد من الفنانين الشباب، إخراج تامر حمزة.

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