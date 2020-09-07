محمد عبدالرحمن ينشر صورة من كواليس جمجوم وبم بم

شارك الفنان محمد عبد الرحمن متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهر محمد عبد الرحمن بصورة من كواليس مسلسله جمجوم وبم بم الذي تم عرضه مؤخرًا، نالت إعجاب متابعيه

عرض لـ محمد عبد الرحمن مؤخرا مسلسل جمجوم وبم بم، بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين.

المسلسل تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة



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