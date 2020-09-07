عمرو يوسف ممازحا كندة علوش: "دي من شبرا مش من سوريا"

قال الفنان عمرو يوسف، إن زوجته الفنانة كندة علوش، تحب المطربة بوسي، جدًا وتحب الأغانى الشعبية التي تغنيها الأخيرة.

وأوضح خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "ON" "لما تشوف تفاعل كندة على الأغاني الشعبي هتلاقيها من شبرا مش من سوريا".

ولفت إلى أن هناك ذكريات جميلة تجمعه بالمطربة بوسى مشيرًا إلى أنها "ولعت الدنيا" في حفل زفافه على كندة علوش.