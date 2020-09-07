يمكن تعتزلي من بعده.. أصالة ترد على متابعة انتقدت غلاف ألبومها الجديد

قامت إحدى المتابعات بإنتقاد غلاف البوم أصالة، الجديد والذي تستعد لطرحه خلال الأيام المقبلة.

قالت المتابعة من خلال "تويتر" :" حبّيت الاطلالة بس لولا الإيدين الحمر ما بعرف اذا كفوف أو اضاءة. بس عكل الاحوال مع صولا مش مهم الغلاف لأن دايمًا المحتوى على مستوى، خصوصي بالخليجي، ألبوم اعلق الدنيا من اهم الألبومات الخليجيه اللي نزلت بالسنين الاخيرة".

بينما ردت أصالة، قائلة :"عدّوله الغلاف بيحكي عن المضمون .. وكلّنا عاملين كلّ جهدنا لو ماعجبك تفصيله بالصّوره .. تعجبك تفصيله غيرها .. والألبوم بعتقدّ حيبهرك .. ويمكن يمكن تعتزلي منّ بعده".