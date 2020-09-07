كريم عبد العزيز لـ"دوت الخليج الفني": عينيا كانت بتدمع لما بشوف "الفيل الأزرق2".. وهذا أصعب مشهد في الفيلم

كشف الفنان كريم عبد العزيز، النقاب عن كواليس تصوير فيلم "الفيل الأزرق٢" ، وعن أصعب المشاهد التي قام بتصويرها في الفيلم.

وقال في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" : "شخصية (يحيى) صعبة ومعقدة وبعد التصوير قعدت في الشخصية دي كتير ومكنتش عارف أخرج منها، لدرجة ان بعد شهرين من التصوير كنت لما بشوف مشهد من الفيلم بتأثر بيه وكانت عيني بتدمع لوحدها".

وأضاف قائلًا:" الشغل كان مأثر عليا لأن الدور من الشخصيات المركبة اللي بنغوص فيها، لأن المؤلف بيخش في مناطق غامقة جدا".

وتابع: "من أصعب المشاهد مشهد الدبابير لما كسرت الشباك، التمثيل لوحدي شئ يجنن لأن كان كل المشهد ده مؤثرات فكان في ناس معانا من المانيا جرافيك" .



وفي نهاية حديثه قال: "قولت لفريق العمل هعمل ايه في المشهد ده قالولي اللي هتعمله هنركب عليه كل ده على حسب حركة جسمك، فكانت تجربة ممتعة؛ ولكن تنفيذها كان جديد عليا" .