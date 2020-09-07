وقال في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" : "شخصية (يحيى) صعبة ومعقدة وبعد التصوير قعدت في الشخصية دي كتير ومكنتش عارف أخرج منها، لدرجة ان بعد شهرين من التصوير كنت لما بشوف مشهد من الفيلم بتأثر بيه وكانت عيني بتدمع لوحدها".
وأضاف قائلًا:" الشغل كان مأثر عليا لأن الدور من الشخصيات المركبة اللي بنغوص فيها، لأن المؤلف بيخش في مناطق غامقة جدا".
وتابع: "من أصعب المشاهد مشهد الدبابير لما كسرت الشباك، التمثيل لوحدي شئ يجنن لأن كان كل المشهد ده مؤثرات فكان في ناس معانا من المانيا جرافيك" .
وفي نهاية حديثه قال: "قولت لفريق العمل هعمل ايه في المشهد ده قالولي اللي هتعمله هنركب عليه كل ده على حسب حركة جسمك، فكانت تجربة ممتعة؛ ولكن تنفيذها كان جديد عليا" .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كريم عبد العزيز لـ"دوت الخليج الفني": عينيا كانت بتدمع لما بشوف "الفيل الأزرق2".. وهذا أصعب مشهد في الفيلم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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