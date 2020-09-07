بعد إطلاق فضل شاكر "صباح الخير يا لبنان" من منفاه: ردود واسعة من الجمهور العربي

طرح الفنان اللبناني فضل شاكر، قبل أيام أغنية جديدة بعنوان "صباح الخير يا لبنان" عبر قنانه الرسمية بموقع يوتيوب.
وبمجرد طرح الفنان الأغنية من منفاه في مخيم عين الحلوة، توالت ردود أفعال الجمهور اللبناني والعربي الذي عبر عن إعجابه الشديد بالأغنية وباشتياقه الشديد لصوت فضل شاكر الذي يتسم بالرومانسية.
أغنية "صباح الخير يا لبنان"، من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع ومن ألحان الشاعر والملحن أيمن قميحة ويعتبر هذا التعاون هو الأول بينهما، ومن توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.
وجاء جانب من كلمات الأغنية كالآتي: "صباح الخير يا لبنان صباح الخير يا لبنان يا ساكن بفضا الوجدان يا أجمل ما خلق ربي بلد اكبر من الأحزان صباح الخير لبوابك لورد مزين عتابك صباح الجنة ع ترابك يا نور وزينة الأوطان صباحك عالمدى اخضر صباحك ريحة العنبر تجي وتفيق الفنجان".
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