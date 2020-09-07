فن ومشاهير

محمد شاهين يحيي حفلا غنائيا بدبي الخميس المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شاهين يحيي حفلا غنائيا بدبي الخميس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيي المطرب محمد شاهين، حفلًا غنائيًا يوم الخميس المقبل الموافق ١٠سبتمبر  بدبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يقدم شاهين، باقه من أعماله الغانية الخاصة به من بينها أغاني ألبومه الأخير "ده اللي جاي".

يذكر أن أخر البومات محمد شاهين "ده اللي جاي" والذي تعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الشاعر أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيى، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي.

كما تعاون مع أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادي، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتى، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هانى يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، وغيرهم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد شاهين يحيي حفلا غنائيا بدبي الخميس المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا