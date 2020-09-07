ابنة رجاء الجداوي: والدتي كانت تعتز بصورها مع عادل إمام في "الواد سيد الشغال"

قالت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن والدتها كانت حريصة على توثيق ذكرياتها عن طريق الصور.
وتابعت خلال برنامج "مساء دي إم سي" بقناة "دي إم سي" تقديم الإعلامية إيمان الحصري "الراحلة كانت تعتز بصورها مع الزعيم عادل إمام خاصة مسرحية (الواد سيد الشغال)".
وأشارت إلى أن والدتها كانت تعتبر الفن رسالة لذلك كانت حريصة على المشاركة في الأعمال الجيدة التي تغرس القيمة.
يذكر أن ابنة الفنانة رجاء الجداوي، أحيت ذكرى ميلاد والدتها من خلال مشاركتها بعض الصور لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
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