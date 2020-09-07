رامي صبري يتصدر تريند تويتر

تصدر الفنان رامي صبري، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول عدد من رواد "تويتر" مقاطع غنائية له، وكانت أبرز أغاني رامي الأخير، أغنية "حياتي مش تمام".

تقول كلمات أغنية "حياتي مش تمام" :" بروح كتير أماكن و اشوف ناس كتيرة .. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك .. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام".

ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها .. عشان يهدى بالي و ارتاح م الألام .. مبسمعش الأغاني و لا بيشغلوني المشاعر دي تاني ولا عندي إهتمام .. وليه رغم الكلام ده .. مفتقدك بشده .. ومن يوم فراقنا حياتي مش تمام".

"حياتي مش تمام" كلمات وألحان: عزيز الشافعي توزيع موسيقى، ومكساج وماستر: جلال الحمداوي.