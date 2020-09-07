هنا الزاهد: فيلم "الغسالة"من أصعب التجارب في حياتي الفنية

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها تعتبر فيلم "الغسالة" من أصعب التجارب في حياتها الفنية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي نعاني منها، وبالنسبة لأزمة دور العرض السينمائي التي شهدت إغلاقا تاما، ثم افتتاح بنسبة 25% فقط.

وأصافت قي تصريحات صحفية: "لن أخفي أنه عندما قررت شركة الإنتاج عرض الفيلم في موسم العيد بتلك النسبة كنت قلقة جدا، ولكن في النهاية كان يجب أن نغامر ونقبل التحدي".

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة إصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.

"الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا