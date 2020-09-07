بعد كشفها سر عدم الزواج.. منة شلبي تريند رقم 3 على اليوتيوب

احتلت الفنانة منة شلبي، تريند رقم 3 في قائمة اليوتيوب، بـ فيديو لها وهي ترد على سؤال "انتي ماتجوزتيش ليه" ضمن إحدى حلقات برنامج #SNL4_بالعربي.

أجابت منة قائلة "النصيب"، بينما أعجب العديد من المشاهدين بهذا الرد واصفين إياه بالرد المثالي. يذكر أن نشرت الفنانة منة شلبي، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة برسمها أحد متابعيها بالزى الفرعونى. كما كتبت منة شلبي، على الصورة: "شكرا .. حبيتها اوى".

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