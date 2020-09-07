شاهد.. الاحتفال بنجاح أغنية اختراع لـ تامر حسني والعسيلي

حرص عدد من صناع المزيكا على الإحتفال بنجاح أغنية "اختراع" لـ تامر حسني ومحمود العسيلي.
نشر الشاعر أحمد حسن راؤول، صور من الإحتفال من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" وعلق عليها قائلًا :"احتفالية اصدقائنا الفنانين بيا وبزعيم بنجاح "اختراع".
وتابع قائلًا :"شكرا الشاعر المحترم وصاحب الفكرة سلامة علي .. شكرا الفنانين اللي حضروا " رنا سماحة - سامر ابو طالب - محمد العشي - محمد عبية - ميدو فؤاد - الاعلامية اميرة حماد.. ربنا ما يحرمنا من الجدعان اللي قلوبهم ابيض".
يذكر أن أغنية "اختراع" من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.
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