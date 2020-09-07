فن ومشاهير

أمبر هرد تعارض تأجيل قضية كلاقها من جوني ديب بناء على طلبه

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كان قد وجه النجم جوني ديب التماسا للمحكمة التي تنظر التعويض الذي تطالب به زوجته السابقة النجمة امبر هرد بعد طلاقهما رسميا.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن ديب طلب من المحكمة تأجيل القضية بشكل مؤقت، لحاجته للوقت لتصوير مشاهد الجزء الثالث من فيلم "فانتاستيك بيستس".


وعارضت أمبر هذا الطلب وطالبت باستمرار سير القضية لما واجهته من طول تأجيل في الشهور الماضية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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