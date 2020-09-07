أمبر هرد تعارض تأجيل قضية كلاقها من جوني ديب بناء على طلبه

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن ديب طلب من المحكمة تأجيل القضية بشكل مؤقت، لحاجته للوقت لتصوير مشاهد الجزء الثالث من فيلم "فانتاستيك بيستس".
وعارضت أمبر هذا الطلب وطالبت باستمرار سير القضية لما واجهته من طول تأجيل في الشهور الماضية.
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