بعد طرحها بأيام قليلة.. أغنية "منحوس" لويجز تكسر حاجز المليون مشاهدة

تجاوزت أغنية "منحوس"، لويجز حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك فور طرحها.

كما أن أغنية "منحوس"، أحتلت التريند الأول بعد يومين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

يذكر أن كلمات أغنية "منحوس" تناولت الآتي: "مايمكن ده الصح ما يمكن ع الكل ما يمكن انا فل وانا اعرف ايه .. ويمكن العكس لما راسي بتثور وتلومني بموت بعيش وبشوف. لسه هخسر ايه .. انا منحوس جيلي اتمرد جيلي اتغرب جيلي جرب جيلي عارف فين الصح جيلي عارف قيمته برة".

وتابعت الكلمات: "احنا حبينا واتعلمنا ف لحظة وقعنا واتألمنا واتعلمنا مفيش غير رجولنا تشيلنا .. رجولة تشيلنا نرد جميلنا نصون العشرة .. انت ف بلدنا نقولوا المعدن مافيش قشرة .. انتوا ف كلامكوا يضيع الوقت وده مش كيفنا".

انا طالب العفو اديني ع الارض .. انا براية هالله هالله وجوايا حرب .. انا كل اللي ف سني هارينها ضرب .. فاكرينها صح".